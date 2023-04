Mais de 60 mil adeptos assistiram ao clássico Benfica-FC Porto

Mais de 60.000 adeptos assistiram ao clássico Benfica-FC Porto. O forte dispositivo de segurança controlou os ânimos entre adeptos das duas equipas. O FC Porto acabou por vencer na Luz por 1-2.

Joaquim Santos foi dos primeiros a chegar. Fez mais de 300 quilómetros para ver o clássico e nem a desvantagem de 10 pontos para o Benfica desanima este adepto portista.

Os primeiros autocarros com adeptos do FC Porto começaram a chegar ao Estádio da Luz por volta das 15:00, três horas antes do início do jogo.

Controlados por um forte dispositivo policial, a claque do FC Porto percorreu 15 minutos a pé com um cântico a fazer lembrar a música com que os Argentinos festejaram o campeonato do mundo.

Nas imediações do estádio da Luz reinava a confiança de quem já vê de perto o título de campeão. Os benfiquistas combinaram unir forças na rotunda Cosme Damião, perto do estádio, para o primeiro grande momento da tarde.

Nesta fase do campeonato, já ninguém esconde o entusiasmo. O ambiente de festa só seria perturbado por algumas trocas de provações e incidentes já dentro do estádio da Luz.