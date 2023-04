SC Braga vence Estoril Praia e continua na luta pelo segundo lugar

O SC Braga venceu, este sábado, o Estoril Praia, em casa, por 4-1 na 27.ª jornada do campeonato nacional. Com esta vitória, os minhotos continua a perseguição ao FC Porto e mantêm o Sporting à distância.

Pizzi respondeu com um golo aos 70 minutos e, aos 82 minutos, Iuri Mederios marcou uma grande penalidade. Mesmo no período de compensação, o SC Braga ainda conseguiu aumentar a vantagem: Joe Mendes marca o quarto golo - o primeiro na equipa.

O Sporting de Braga permanece no terceiro lugar, com 62 pontos, mais oito do que o Sporting. Já o Estoril Praia, que voltou às derrotas, segue no 15.º lugar, primeiro a salvo da descida, com 25.