Sporting visita Casa Pia e procura repor atraso para o SC Braga

O Sporting procura este domingo repor para cinco pontos o atraso para o Sporting de Braga na visita ao Casa Pia, para a 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Os 'leões', quartos classificados com 54 pontos, procuram, no único jogo do campeonato marcado para o dia de Páscoa, manter a distância para os bracarenses, terceiros com 62, que golearam no sábado em casa o Estoril Praia, por 4-1.

A formação comandada por Ruben Amorim procura regressar às vitórias, depois do empate no terreno do Gil Vicente (0-0), e somar o sétimo jogo seguido sem perder, a partir das 18:00, no Estádio Nacional, em Oeiras, num encontro que vai ser arbitrado por Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.

O Casa Pia recebe os 'leões' depois de ter perdido na visita ao Vizela (3-1), emblema que passou a somar os mesmos 38 pontos da formação lisboeta com o triunfo na visita ao Santa Clara (1-0), na sexta-feira.

A 27.ª jornada da I Liga, que teve como jogo grande o Clássico entre Benfica e FC Porto, vencido pelos 'dragões', no Estádio da Luz, por 2-1, termina na segunda-feira, com a receção do Gil Vicente ao Desportivo de Chaves.

Programa da 27.ª jornada:

- Sexta-feira, 7 abr:

Santa Clara -- Vizela, 0-1

Benfica - FC Porto, 1-2

Boavista - Vitória de Guimarães, 2-1

- Sábado, 8 abr:

Arouca -- Marítimo, 1-0

Paços de Ferreira -- Famalicão, 1-3

Portimonense -- Rio Ave, 2-2

Sporting de Braga - Estoril Praia, 4-1

- Domingo, 9 abr:

Casa Pia -- Sporting, 18:00.

- Segunda-feira, 10 abr:

Gil Vicente - Desportivo de Chaves, 20:15.