Sporting goleia Paços de Ferreira

O Sporting vence o Paços de Ferreira por 4-0 num jogo da 31.ª jornada da Primeira Liga. No entanto, não foi suficiente para o terceiro lugar, que está ocupado pelo SC Braga, com 71 pontos. O Sporting fica, assim, com 67 pontos.

Aos 7 minutos, um autogolo de Marafona dita o 1-0 para o Sporting. Luiz Carlos, após receber um passe de Marafona, tenta a devolução, mas calcula mal e coloca a bola na própria baliza após tocar no poste e ainda bater no pé de Marafona.