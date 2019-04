Um incêndio deflagrou esta segunda-feira, por volta das 18h50 (17h50 em Lisboa) na Catedral de Notre-Dame, em Paris. A intensidade das chamas é tal que o pináculo da catedral cedeu e colapsou.

A origem do fogo estará relacionada com trabalhos de reabilitação do edifício e tudo terá começado após a queda de um andaime.

Na rede social Instagram, várias pessoas partilharam ilustrações com homenagens à emblemática catedral.

Veja aqui o antes e depois da Catedral de Notre-Dame.