"Paris chora","é a França que arde", "dói, é triste". Parisienses e turistas em choque com a tragédia em Notre-Dame

15 de abril será recordado nos séculos vindouros como data trágica. O incêndio na catedral de Notre-Dame de Paris começou ao final da tarde no sótão. Os bombeiros relacionam a ignição com os trabalhos de reabilitação do edifício que estavam a decorrer. É o monumento histórico mais visitado da Europa, símbolo de fé e da capacidade humana para edificar. Milhares de pessoas, parisienses e turistas, pararam nas imediações estupefactas com a imagem impensável.