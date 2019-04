Os bombeiros franceses enfrentaram críticas no combate ao incêndio, uma delas do Presidente dos EUA, Donald Trump, que sugeriu que fossem usados meios áreos para acabar com as chamas.

Especialistas franceses e portugueses defendem que isso seria desastroso e podia levar ao colapso da estrutrura da catedral.

O Comandante dos Bombeiros Voluntários de Algueirão-Mem Martins, Joaquim Leonardo, acrescenta ainda que a utilização de meios aéreos não é precisa e que a projeção da água iria causar danos.