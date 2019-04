Primeiras imagens da manhã em Paris, depois da tragédia em Notre-Dame

O incêndio na catedral de Notre-Dame de Paris começou cerca das 18:50 locais, 17:50 em Portugal. Atingiu toda a estrutura do edifício. Cerca de uma hora depois de ter começado, o pináculo de Notre-Dame desmoronou-se.Os bombeiros disseram que o incêndio terá começado no sótão da catedral e admitiram que a situação poderá estar ligada aos trabalhos de reabilitação do edifício, que é o monumento histórico mais visitado da Europa.

