Torres da Notre Dame podiam ter caído se não fosse a intervenção rápida dos bombeiros

Um oficial do corpo dos bombeiros de Paris alertou hoje que as torres da catedral de Notre-Dame podiam ter caído se os bombeiros não tivessem mobilizado equipamento pesado e agido com rapidez.

Segundo a agência de notícias Associated Press, Philippe Demay indicou que não houve algum atraso e salientou que os bombeiros agiram o mais rápido possível.

Demay referiu à imprensa que a operação foi extremamente difícil e que as torres poderiam ter desmoronado se os bombeiros "não tivessem colocado equipamentos pesados no local".

O equipamento pesado em causa era constituído por veículos manobrados à distância, com mangueiras que ajudaram a combater as chamas.

Os bombeiros de Paris anunciaram ainda que as rosáceas da catedral de Notre Dame estão em bom estado, após o incêndio, contudo as suas estruturas de apoio estão em risco.

O porta-voz dos bombeiros sapadores, Gabriel Plus, explicou que as rosáceas estão "em boas condições", mas "existe um risco para os frontões que já não são suportados pela estrutura".

Gabriel Plus acrescentou que os bombeiros e os especialistas continuam a acompanhar de perto a situação para determinar os danos sofridos pela estrutura e o que precisa de ser desmontado para evitar o colapso.

A catedral encontrava-se em obras de restauro no seu exterior quando, na segunda-feira à tarde, deflagrou um violento incêndio que demorou cerca de 15 horas a ser extinto.

As chamas destruíram o pináculo e uma grande parte do telhado, além de parte do acervo artístico no interior.

A Procuradoria de Paris disse que os investigadores estavam a considerar o incêndio como um acidente.

A tragédia de Notre-Dame gerou mensagens de pesar e de solidariedade de chefes de Estado e de Governo de vários países, incluindo Portugal, bem como do Vaticano e da ONU.

Lusa.