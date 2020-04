Obras na catedral de Notre-Dame de Paris são retomadas na próxima segunda-feira

As obras na catedral de Notre-Dame de Paris, suspensas desde março por causa da pandemia de covid-19, serão retomadas gradualmente a partir de segunda-feira, anunciou hoje o órgão público encarregado da restauração da igreja, incendiada em abril 2019.



"Como parte da retomada gradual das atividades a partir de segunda-feira, assegurei que as medidas e procedimentos apropriados fossem implementados para garantir o respeito aos cuidados necessários e a manutenção do distanciamento social", disse Jean-Louis Georgelin, encarregado de administrar a restauração do edifício, num comunicado.