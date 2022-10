As obras de segurança e consolidação da catedral de Notre-Dame, em Paris, estão concluídas. No final do verão, começa a fase de reconstrução de estruturas que inclui o pináculo.

A ministra da Cultura francesa garante que as obras estão a correr dentro do plano. repete a promessa feita por Emanuel Macron na noite do incêndio. Rima Abdul Malak diz que a catedral estará pronta para receber visitantes em 2024, mas recusa avançar uma data precisa.

O incêndio que destruiu parcialmente a catedral aconteceu a 5 de abril de 2019, quando decorriam obras de recuperação. As causas ainda estão por apurar.