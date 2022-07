Portugal tem mais de 38.600 hectares de área ardida

O presidente do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas afirma que é preciso transformar a paisagem e mudar comportamentos para combater os incêndios. Nuno Banza avisa que em apenas uma semana, a área ardida mais que duplicou no país.

A gestão do território desempenha um papel importante no que toca a incêndios. Porém, "o problema do mundo rural é que tivemos décadas de abandono, com perdas de rendimento", sublinha o presidente da ICNF. Se o território apresentar um retorno económico e capacidade de gerar rendimento, os "proprietários saberiam geri-lo".

"Se não temos mais pessoas no mundo rural, não temos mais gestão de território para que esteja menos vulnerável à ocorrência de incêndios", defende Nuno Banza.

Para além deste problema estrutural, o comportamento das pessoas também deve ser tido em conta. O presidente do Instituto relembra que, tanto o incêndio no Parque Nacional de Peneda Gerês, como o incêndio no Parque Natural da Ria Formosa, ocorreram à noite. Posto isto, "não temos nenhuma indicação de que tenham ocorrido por origem natural".

Os dados recolhidos pelo ICNF mostram que a 7 de julho tinham ardido cerca de 12.200 hectares e a 15 de julho Portugal apresenta mais de 38.600 hectares.