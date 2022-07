Baião enfrenta fogos há quatro dias e preocupa moradores

No concelho de Baião um incêndio mobilizou cerca de 100 operacionais durante a manhã. Chegou a estar em fase de resolução a meio do dia, mas umas horas mais tarde, reativou com duas frentes ativas. Os moradores das aldeias mais próximas ficaram preocupados.

O comandante dos bombeiros de Baião disse que os meios aéreos disponíveis não eram ativados, porque não era possível consolidar o trabalho no terreno por ser de difícil acesso.

A freguesia de Teixeira viveu momentos piores noutros anos, mas esta semana a preocupação tem sido constante.