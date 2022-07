Castelo Branco, Murça e Bustelo são os fogos "mais preocupantes"

O comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, disse este domingo que às 20:00 são três os incêndios “mais preocupantes”, Castelo Branco e Murça e Bustelo, estes em Chaves.

André Fernandes, que falava no habitual encontro com os jornalistas, na sede da Autoridade nacional, acrescentou que os restantes dois incêndios significativos são os de Baião (distrito do Porto) e Murça (Vila Real).