35 concelhos em perigo máximo de incêndio, fogo de Murça continua a ser o mais preocupante

Trinta e cinco concelhos dos distritos de Faro, Santarém, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre, Guarda e Viseu apresentam hoje perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou também vários concelhos de todos os distritos de Portugal continental em perigo muito elevado e elevado de incêndio rural.

O fogo em Murça, no distrito de Vila Real, continua a ser o mais preocupante. Às 07:20 desta quarta-feira, mais de 760 operacionais estavam no terreno apoiados por 265 viaturas.

Este incêndio tem três frentes ativas e existem algumas casas em risco, ainda assim os bombeiros delimitaram uma zona para o fogo, para tentar que as chamas não cheguem às povoações.

Na terça-feira pelo menos três aldeias tiveram de ser evacuadas, no total foram retiradas de casa 41 pessoas, incluindo um grupo de idosos de um lar.

Também no distrito de Vila Real, em Chaves, o fogo continua sem dar tréguas. Houve um reacendimento perto da fronteira com Espanha e o vento tem estado a dificultar os trabalhos. No terreno, esta quarta-feira de manhã, pelas 07:20, estavam cerca de 150 operacionais a combater as chamas apoiados por 48 veículos.

Em todo o país mais de 1.200 operacionais combatem 25 incêndios - entre fogos em curso, resolução e conclusão - com o auxílio de 411 veículos.

Por causa da persistência de valores elevados da temperatura máxima, o IPMA colocou os distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja e Faro sob aviso amarelo entre as 09:00 desta quarta-feira e as 18:00 de quinta-feira. Vai ainda elevar o aviso amarelo para laranja nos distritos de Bragança e Guarda entre as 09:00 de quinta-feira e as 06:00 de sexta-feira por causa do tempo quente. Para quinta-feira, o IPMA prevê ainda um agravamento do perigo de incêndio, que se estenderá por uma área maior.

Na terça-feira, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, anunciou que Portugal continental vai permanecer em situação de alerta até quinta-feira, devido ao risco de incêndio.

Em Zamora, Espanha, a redução da temperatura e da intensidade do vento durante a última noite foi fundamental para o combate às chamas ativas há mais de um mês e que já consumiram mais de 30 mil hectares. Para além da água, os operacionais utilizaram ferramentas de contra-fogo.

Ao longo do dia de terça-feira, os meios aéreos conseguiram extinguir os reacendimentos. Devido ao aumento das temperaturas nos próximos dias, a situação de alarme foi prolongada até domingo, na região de Castela e Leão.