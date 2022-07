Ourém renasce das cinzas com mais de 3.000 hectares ardidos

Depois da passagem dos incêndios pela localidade de Freixianda, Ourém, resta um cenário de completa destruição. Da floresta aos anexos e habitações, as chamas destruíram mais de 3.000 hectares.

Foram seis dias de combate intenso contra as chamas que contou com centenas de operacionais no terreno. O rasto de destruição é visível a cada canto do concelho de Ourém. A localidade de Freixianda foi uma das mais afetadas e, na aldeia de Cumeada, o cheiro a fumo ainda paira no ar.

O combate ao incêndio foi dificultado pelas mudanças de vento, pela falta de água e de meios, queixa-se a população. As chamas consumiram pelo menos 3.000 hectares e cerca de 30 habitações, anexos e garagens ficaram danificados em Ourém.

Um homem de 45 anos foi detido pela Polícia Judiciária por suspeita de dois crimes de incêndio florestal no concelho. O suspeito, com antecedentes criminais pela mesma prática e está em prisão preventiva.

A população procura, entre as cinzas, força para se reerguer e reconstruir aquilo que as chamas destruíram.