Fogo reativado em Vila Pouca de Aguiar

O incêndio em Vila Pouca de Aguiar, em Vila Real, estava em fase de resolução na noite de sexta-feira. Porém, ao início desta manhã verificou-se uma reativação num povoamento florestal, de acordo com a Proteção Civil. No local estão cerca de 350 bombeiros auxiliados por 90 viaturas e 2 meios aéreos.

Segundo a autarquia, Vila Pouca de Aguiar perdeu cerca de 4.000 hectares de pinhal, mato e culturas agrícolas nos dois grandes incêndios que lavraram no concelho nas duas últimas semanas, com um prejuízo financeiro elevado para as populações locais.

"Com prejuízos muito significativos. Estamos a falar de uma área de pinhal adulto muito significativa, com pinheiros com mais de 20 anos e muitas dessas áreas com intervenções recentes, mas que não foram suficientes, devido aos ventos que tivemos, para evitar a propagação do incêndio", afirmou esta sexta-feira o presidente da câmara de Vila Pouca de Aguiar, Alberto Machado.