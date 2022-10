Mais de 100 concelhos do interior Norte e Centro em risco máximo de incêndio

Mais de 100 concelhos localizados sobretudo no interior Norte e Centro, mas também no Alentejo e no Algarve apresentam hoje perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). O IPMA colocou também vários concelhos de todos os distritos de Portugal continental em perigo muito elevado e elevado de incêndio rural. Em risco moderado estão apenas cerca de 50 concelhos localizados sobretudo na faixa litoral do Norte e do Centro, na zona de Lisboa e Vale do Tejo e no Algarve.

Segundo o Instituto, o perigo de incêndio rural vai manter-se em risco máximo de incêndio no interior Norte e Centro do continente pelo menos até quarta-feira. O perigo de incêndio, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo e os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas. O IPMA prevê para este sábado no continente tempo quente com céu nublado ou limpo com subida da temperatura em especial no Norte e no Centro e enfraquecimento do vento no litoral. As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 15 graus Celsius (em Coimbra) e os 23 (em Faro) e as máximas entre os 30 (em Aveiro) e os 40 (em Évora e em castelo Branco). CINCO DISTRITOS SOB AVISO LARANJA DEVIDO AO CALOR

Jose A. Bernat Bacete