O fogo tem vindo a avançar e as chamas estão perto da povoação da Ramalheira. O local que agora está a ser consumido localiza-se muito perto da região que, há poucas semanas, ardeu no concelho de Ourém.

Um fogo começou na tarde deste domingo e está perto de um povoamento florestal na zona de Rio de Couros, em Ourém. O incêndio tem progredido com muita violência, mesmo em zona ardida há menos de um mês. Duas pessoas foram assistidas por inalação de fumo e transportadas para o hospital.

Os operacionais tentam travar o avanço da frente do incêndio que consome o pinhal, evitando que as chamas passem a estrada nacional - que liga Freixianda a Formigais - e cheguem às localidades das proximidades. O fumo negro, característico dos incêndios em zonas com pinheiros, assusta a população.

Pelas 18:00, os bombeiros conseguiram controlar a progressão das chamas, algo que ainda não tinha sido alcançado desde as 15:30, quando foi dado o alerta. A preocupação dos operacionais é a subida da intensidade do vento que, segundo as previsões, deverá aumentar por volta das 19:00 na região de Ourém.

Não há registo de terem ardido habitações na região, mas as chamas acabaram por queimar alguns quintais.