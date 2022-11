Durante a tarde, a frente do incêndio chegou a colocar em risco algumas habitações, tendo sido realizada uma "evacuação preventiva" da freguesia de Pena Maior, como explica à SIC o comandante dos bombeiros, Vítor Pinto.

De acordo com a fonte, “não há povoações em risco, para já”, mas o fogo está “muito intenso”, a consumir uma zona de mato. “Estão a ser pedidos mais meios para combater este incêndio, que se aproxima da zona industrial”, acrescentou.

Um incêndio que deflagrou cerca das 12:30, em Meixomil, Paços de Ferreira, está a motivar “maiores preocupações” por estar próximo de uma zona industrial, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

"O fogo aproximou-se das habitações, apenas por precaução, fizemos uma evacuação preventiva. Felizmente, não afetou qualquer habitação e industria. A situação está bastante mais calma, as pessoas já regressaram às suas habitação e não há qualquer dano", afirma.

Pelas 18:00, o incêndio tinha "duas frentes ativas, já com menos intensidade" e os operacionais estavam a "reposicionar os meios".

Também o vice-presidente da Câmara Municipal de Paços de Ferreira, Paulo Ferreira, reconhece que a situação mais preocupante é na freguesia de Pena Maior e elogia a atuação dos bombeiros.

"O susto foi mesmo muito grande. Já há muitos anos que não havia um incêndio desta magnitude aqui no nosso concelho. Mas graças ao trabalho incasável dos nossos bombeiros e da Proteção Civil, conseguimos impedir que algumas casas pudessem ser danificadas e, por agora, as coisas estão tranquilas

Durante a tarde, o fogo dirigia-se para Santo Tirso, tendo estado perto da fábrica de mobiliário da multinacional sueca Ikea e do radar da Força Aérea Portuguesa instalado naquela zona. No entanto, segundo Fonte dos bombeiros voluntários de Paços de Ferreira disse à lusa, o as chamas "mas não entraram na área militar".

O incêndio foi dado como dominado perto das 19:30, tendo entrado numa fase de rescaldo. No terreno continuam mais de 150 operacionais, mas já não há meios aéreos no combate ao incêndio.