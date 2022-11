"Maior parte do território está em boas condições para incêndios"

O professor de engenharia florestal do Instituto Politécnico de Coimbra indica que é preciso haver uma intervenção nas áreas recentemente ardidas. Pedro Bingre do Amaral considera que uma boa gestão da vegetação entre incêndios deve evitar que o mesmo aconteça daqui a 10 anos.

"Quando começamos a ser tão eficientes no combate ao incêndio, vamos entrar no paradoxo do fogo. Vamos impedir que hajam incêndios, mas não controlando a vegetação", defende o professor de engenharia florestal.

Pedro Bingre do Amaral reforça que depois dos incêndios de 2017, ficou claro que uma boa parte do território é propícia a incêndios de grandes dimensões.