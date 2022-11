Chamas extintas em Penacova, fogos ativos no país mobilizam mais de mais de mil bombeiros

No local do incêndio, que deflagrou às 15:31 de segunda-feira, mantêm-se 268 operacionais apoiados por 84 meios terrestres, de acordo com a informação disponível às 00:30 no site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Às 7:00 estavam quatro incêndios ativos que mobilizavam mais de mil operacionais apoiados por 314 meios terrestres, segundo a mesma fonte.

O estado de alerta especial vermelho entrou hoje em vigor nos distritos de Vila Real, Bragança, Guarda e Viseu, com o reforço da fiscalização pela GNR e pelas Forças Armadas.

O perigo de incêndio rural vai manter-se em risco máximo de incêndio no interior Norte e Centro do continente pelo menos até quinta-feira, prevê o IPMA.