Imagens impressionantes mostram força das chamas na Guarda

O incêndio que deflagrou este sábado na zona de Mizarela e que apanha as localidades de Padros e Aldeia Viçosa está “descontrolado”, disse o autarca da Guarda.

Uma equipa da SIC testemunhou o momento em que um grupo de populares tentou conter o avanço das chamas em Aldeia Viçosa. As imagens mostram a dimensão do incêndio e a força do vento, que está a dificultar o combate.

Devido à rápida progressão e aproximação das chamas de uma zona de habitações, a aldeia de Soida e a praia fluvial de Aldeia Viçosa foram evacuadas.