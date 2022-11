Em Abrantes, uma acalmia do vento permitiu aos operacionais controlar a situação às primeiras horas do dia. No entanto, há ainda alguns focos de fogo a arder.

Os moradores na localidade de Maxial chegaram a temer o pior. Em Sobral, junto à barragem de Castelo de Bode, algumas pessoas tiveram de fugir de barco.

Os operacionais no terreno esperam conseguir extinguir o fogo antes que o vento comece novamente a soprar com intensidade.