Comandante de Aveiro nega falhas de comunicação com bombeiros

A Proteção Civil negou que os bombeiros dados como desaparecidos na Serra da Estrela tenham perdido contacto com o comando operacional. Agora, em declarações à SIC, o comandante dos bombeiros voluntários de Fajões disse que nunca perdeu o contacto com a equipa.

O comandante dos bombeiros voluntários de Fajões, que na segunda-feira coordenou a equipa de Aveiro no incêndio na Serra da Estrela, garante que nunca perdeu o contacto com nenhum dos 30 operacionais que tinha na equipa.

Ricardo Fernandes explicou que a dada altura o grupo se dividiu em duas brigadas para impedir que o fogo chegasse às habitações, mas negou que em algum momento os bombeiros no terreno se tenham perdido ou ficado incontactáveis, tendo estado a todo o momento em contacto via rádio. Além disso, as duas brigadas usaram o mesmo posto de abastecimento.

Apesar de, em alguns momentos, terem sentido limitações devido à sobrecarga do sistema, essas dificuldades não comprometeram as operações no terreno, disse.

O presidente do SIRESP admite que pontualmente há dificuldades em estabelecer a conectividade da rede, devido a picos de afluência. Mas assegura que o sistema não falha.