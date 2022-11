Incêndio em Abrantes destruiu culturas e bens

O incêndio em Fontes, no concelho de Abrantes está em fase de vigilância. As chamas destruíram várias culturas e ameaçaram habitações. O risco de reativações é muito elevado e a população continua em sobressalto.

As chamas lavraram olivais, vinhas e hortas e só não destruiu casas graças ao empenho dos populares e bombeiros.

No terreno ainda estão mais de uma centena de bombeiros a controlarem os pontos quentes, de modo a prevenir reativações.

No pico do ataque ao incêndio foram mais de 400 operacionais no terreno com seis meios aéreos.