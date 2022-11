Incêndio em Ourém em fase de rescaldo e vigilância

Os bombeiros que estiveram no combate ao incêndio em Ourém conseguiram dominar as chamas durante a madrugada. As baixas temperaturas, a humidade e alguma chuva foram condições propícias ao combate. Porém, o trabalho dos bombeiros ainda não foi dado como terminado. Esta terça-feira decorrem trabalhos de rescaldo e vigilância, para evitar reativações descontroladas.

O incêndio ameaçou habitações, mas os populares tomaram conta da situação, já se tinha alastrado para a aldeia de Vale Meão, no concelho de Tomar.

O alerta para o fogo foi dado às 15:32 de segunda-feira e fez pelo menos um ferido, um bombeiro, assistido por exaustão.