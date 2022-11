CP "procura autocarros" para transbordo de passageiros retidos na Linha do Norte

A CP está a tentar arranjar autocarros para fazer o "transbordo rodoviário" dos passageiros que viajam nos cinco comboios parados em estações, devido ao corte da Linha do Norte, face à reativação do incêndio de Ourém.

Fonte da CP - Comboios de Portugal disse à agência Lusa estar "à procura de autocarros" para fazer o transbordo dos cerca de 1.600 passageiros dos cinco comboios que se encontram retidos em estações ao longo da Linha do Norte.

Desde as 15:18 que a circulação ferroviária na Linha do Norte está cortada, devido à reativação do incêndio que lavra entre Caxarias, no concelho de Ourém, distrito de Santarém, e Albergaria dos Doze, no concelho de Pombal, distrito de Leiria.