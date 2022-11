O Governo decidiu esta segunda-feira não prolongar a situação de alerta no país devido ao risco de incêndio florestal.

Reunidos na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o ministro da Administração Interna e a secretária de Estado da Proteção Civil com os membros das áreas governativas da Defesa, do Trabalho, da Saúde, do Ambiente e da Agricultura e Alimentação, reavaliaram as medidas adotadas devido ao risco de incêndio.

Em função deste quadro de melhoria significativa a partir de quarta-feira das condições meteorológicas, entendemos que era possível aliviar as restrições associadas ao perigo de incêndios rurais e decidimos, por isso, não prolongar a situação de alerta

A situação de alerta foi anunciada na sexta-feira passada pelo ministro da Administração Interna e termina, assim, às 23:59 de terça-feira.

Até lá é proibido circular em florestas e fazer queimadas, assim como existem limitações no uso de máquinas agrícolas. Uma das medidas que também foi anunciada foi o reforço do patrulhamento para evitar novos incêndios.

Apesar de não prolongar a situação de alerta, o Governo sublinha que é necessário continuar a ter "especiais cuidados" pelo que a Proteção Civil mantém o país em alerta laranja em 16 distritos na terça-feira e em cinco distritos na quarta-feira.

José Luís Carneiro adiantou ainda que vão manter-se em "funções de patrulhamento e fiscalização 300 patrulhas diárias da GNR".

A Proteção Civil, acrescentou, fará o pré-posicionamento de meios terrestres e aéreos consoante o risco no território e "manterá, como é regular, a sua avaliação diária para, em função das necessidades e das alterações das previsões meteorológicas poder adaptar e ajustar a resposta às necessidades que venham a ser diagnosticadas e que resultam das condições no terreno".



A lista de medidas preventivas: