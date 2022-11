Governo vai decretar situação de calamidade na Serra da Estrela

Antes da declaração de Mariana Vieira da Silva, o autarca de Manteigas, Flávio Massano, explicou que o plano do Governo para a Serra da Estrela consiste em três fases. A primeira, de resposta imediata, e que já está no terreno, e em Setembro arrancará um grande plano de revitalização da região.

“Já há trabalho de campo, já estão a ser consolidadas e postas em prática várias medidas de curto prazo. (...) Para o futuro é preciso planear, é preciso fazer mais pela Serra da Estrela para que continue a ser um dos ativos mais importantes do centro do país e de Portugal. A partir de setembro passaremos para a segunda fase, depois de estabilizado todo o solo e todo o território, passaremos para a construção do grande plano de revitalização da Serra da Estrela"