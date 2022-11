Mais de 100 bombeiros e vários meios aéreos em novo incêndio em Ourém

Um novo incêndio deflagrou esta segunda-feira em Castanheirinho, na freguesia de Matas, concelho de Ourém.

As chamas estão numa zona de floresta. O repórter da SIC Nelson Mateus adianta, em direto do local, que há povoações dos dois lados no monte, mas que, neste momento, o incêndio está apenas na zona de floresta. Há uma "coluna de fumo negro muito densa", acrescenta.

"Está a ser um combate difícil", referiu fonte do CDOS de Santarém à agência Lusa.

No combate às chamas estão 143 bombeiros, apoiados por 30 viaturas e sete meios aéreos.

Ourém pede estado de calamidade

O presidente do Município de Ourém diz esperar que seja decretado o estado de calamidade naquele concelho do distrito de Santarém, à semelhança do que foi avançado pelo Governo em relação à serra da Estrela.

Os incêndios deste verão já destruíram seis mil hectares em Ourém, acrescenta Luís Albuquerque, ao lembrar que 70% do concelho é constituído por floresta.