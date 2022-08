Incêndio em Almada foi dominado em "cerca de meia hora"

O incêndio em Almada, que começou na tarde desta quinta-feira, já está em fase de rescaldo. Os veículos estacionados junto à mata foram uma das principais preocupações dos bombeiros.

O fogo deflagrou junto à estação de comboios de Coina. No local estiveram 45 operacionais, 16 veículos e um meio aéreo. O fogo acabou por ser dominado devido à “ataque inicial musculado”, explica à SIC Notícias José Mendes, comandante dos bombeiros.

“Neste momento já temos o incêndio em rescaldo. Tivemos o alerta para este incêndio às 16:06. O ataque inicial foi muito musculado, colocamos 45 homens com 16 veículos e um meio aéreo no local o que levou a que o domínio do incêndio fosse muito rápido, em cerca de meia hora depois.”

O meio aéreo que foi chamado para este teatro de atuações acabou por não ser necessário, uma vez que os bombeiros conseguiram dominar as chamas. Os veículos estacionados de forma “indevida” perto da mata foram uma preocupação dos operacionais. Foram colocados meios junto aos carros “para os proteger”.

“Felizmente com este ataque inicial conseguimos dominar o incêndio muito rapidamente e não afetou veículo nenhum”, afirma o comandante dos bombeiros, reconhecendo que o vento forte foi “também outro problema” para os bombeiros.

Com o incêndio dominado, a circulação na estrada de acesso à estação de Coina deverá ser restabelecida ainda esta tarde.