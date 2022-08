Incêndio junto ao Almada Forum

Pouco mais de mês depois, está a deflagrar um novo incêndio nas imediações do centro comercial Almada Forum.

De acordo com o site da Proteção Civil, consultado às 16:20, foram mobilizados para o local 84 operacionais, apoiados por 24 veículos.

O alerta foi dado às 15:02 e as chamas estão a consumir uma zona de mato.

A linha ferroviária foi cortada entre as estações de Corroios e Pragal. Em alternativa, a Fertagus aconselha os passageiros a utilizar o Metro Sul do Tejo.

Numa pequena nota publicada no seu site, a empresa que assegura a ligação ferroviária entre as margens sul e norte do Tejo na região de Lisboa explica que a circulação entre as restantes estações está com "fortes perturbações".