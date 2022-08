PJ detém suspeito de crime de incêndio em Oliveira de Frades

Um indivíduo de 22 anos foi detido por suspeita de crime de incêndio florestal no município de Oliveira de Frades, anunciou esta sexta-feira em comunicado a Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro.

"A Polícia Judiciária procedeu à detenção, fora de flagrante delito, de um indivíduo com 22 anos de idade, por suspeita de incêndio florestal" em Oliveira de Frades, distrito de Viseu, anunciou aquela força de segurança.

Segundo o comunicado de imprensa, a detenção foi feita através do Departamento de Investigação Criminal de Aveiro, com "a estreita colaboração" do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) junto do Comando Territorial de Viseu da GNR.

"O suspeito, na tarde da passada segunda-feira, em local ermo próximo de uma via de acesso à A25, no município de Oliveira de Frades, através de chama direta, terá ateado um fogo, que só não atingiu grande dimensão por ter sido prontamente detetado e combatido", esclareceu a PJ.

O detido, "que não apresenta explicação racional para o ato", vai ser presente às autoridades judiciárias, na Comarca de Viseu, para primeiro interrogatório judicial e medidas de coação.