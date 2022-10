Jovem de 20 anos detido por suspeitas de atear 10 fogos na Póvoa de Lanhoso

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na segunda-feira, um jovem de 20 anos, suspeito de ter ateado 10 incêndios florestais que consumiram uma área total superior a cinco hectares de floresta na Póvoa de Lanhoso, revelou hoje.

Em comunicado, a PJ descreve que o suspeito terá atuado "motivado por incendiarismo".

A detenção foi feita fora de flagrante delito e o suspeito é um homem de 20 anos, operário da construção civil, que "terá recorrido a chama direta para as respetivas ignições", lê-se num comunicado da PJ.

Em causa fogos ateados de noite que ocorreram em julho, em Sobradelo da Goma, no concelho da Póvoa de Lanhoso, do distrito de Braga.

A PJ descreve que "os locais onde os incêndios ocorreram situam-se numa zona onde existem condições de propagação a manchas florestais de grandes dimensões, gerando enorme risco, potencialmente alimentado pela carga combustível ali existente e pela orografia própria da região, o que se traduziu em elevado perigo concreto para as pessoas, para os seus bens patrimoniais e para o ambiente".

A PJ acrescenta que os incêndios, que "consumiram vegetação herbácea, arbustiva e arbórea, numa área total superior a cinco hectares de floresta, só não atingiram maiores proporções devido à rápida intervenção dos bombeiros".

"Os locais da freguesia onde ocorreram os incêndios foram alvo, de forma recorrentemente, de diversas ignições com natureza dolosa", descreve esta polícia de investigação.

Sem precisar datas, a PJ refere que o jovem, entretanto constituído arguido, será presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.

Esta investigação foi levada a cabo pela PJ, através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, com a colaboração do Grupo de Trabalho para a Redução de Ignições em Espaço Rural - Zona Norte.