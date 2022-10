Leitura da sentença do engenheiro incendiário adiada para 25 de outubro

A leitura da sentença do caso do engenheiro incendiário foi adiada para 25 de outubro.

Deveria ter sido conhecida esta terça-feira a decisão do tribunal da comarca de Castelo Branco, mas a defesa pediu mais exames à perícia médica.

Nelson Afonso é acusado de 16 crimes de incêndio florestal na zona da Sertã. Confessou ter sido o autor de 15.

O homem formado em engenharia eletrotécnica usava temporizadores com chama retardada alimentados a pilhas e baterias, para provocar os incêndios. O engenho permitia-lhe programar a hora a que o incêndio devia deflagrar e já estar longe do local do crime. Um dos incêndios levou à morte um bombeiro.

O suspeito está em prisão preventiva desde julho de 2021.