Rock in Rio leiloa guitarras autografadas numa angariação de fundos pela Amazónia

O projeto Amazonia Live do Rock in Rio plantou quase três milhões de árvores na floresta amazónica. A plantação foi feita em parceria com a Conservação Internacional, com o Instituto Sócio Ambiental e com o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade.



Numa outra parceria com o projeto Paisagens Sustentáveis da Amazónia, o Amazonia Live pretende restaurar 28 mil hectares de floresta amazónica. Este é o maior projeto de restauração florestal da amazónia, e pretende plantar 73 milhões de árvores, até 2023.

Em Portugal, também é possível contribuir para a reflorestação. Hoje mesmo, o Rock in Rio abriu na plataforma da E-solidar um leilão com guitarras autografadas por artistas que vão atuar na ediçao deste ano do festival, que começa no Rio de Janeiro dia 27 de setembro.

O valor angariado vai reverter para o projeto e, quem quiser doar, deposita diretamente na conta do Funbio, o parceiro que gere as verbas deste projeto.