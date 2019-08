Incêndios na Amazónia começaram há um mês

O Presidente do Brasil anunciou hoje a proibição das queimadas no país por um período de 2 meses. A medida procura travar os fogos que - há semanas, estão a devastar a Amazónia e que continuam a mobilizar milhares de operacionais. De acordo com as autoridades brasileiras, o número de focos de incêndio diminuiu nos últimos dias nos 4 estados mais afectados.