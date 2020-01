Norte-americano detido por fumar um charro em tribunal

Um jovem do estado norte-americano do Tennessee foi detido depois de acender um charro durante uma sessão em tribunal, onde respondia pela posse ilegal de droga.

Spencer Boston foi presente a tribunal, na segunda-feira, na cidade de Lebanon, por posse de droga. Perante o juiz, o jovem de 20 anos começou a defender os motivos pelos quais a marijuana devia ser legalizada.

Segundo a CNN, que teve acesso às imagens do momento insólito, a dada altura Spencer tira um charro do bolso do casaco e acende-o. O jovem ainda teve tempo de fumar parte do charro, antes das autoridades perceberem o que estava a acontecer.

Foi detido e retirado da sala de audiências, não sem antes gritar: "As pessoas mereciam melhor".

Após a manifestação insólita, Spencer foi condenado a 10 dias de prisão por conduta imprópria e por posse de droga.