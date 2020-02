Pai engana-se e compra uma estátua gigante de dinossauro para o filho

Um britânico comprou acidentalmente uma estátua de dinossauro gigante, com seis metros de comprimento e mais de dois de altura, depois do filho lhe ter pedido como prenda “o maior carnotauro alguma vez visto”.

Andre Bisson fez a compra online a um parque de diversões que estava a vender estátuas antigas. O anúncio não fazia referência ao tamanho da figura e o britânico calculou que não ultrapassasse os três metros de comprimento.

Só quando o dinossauro foi entregue, colocado no seu jardim com a ajuda de uma grua, é que se apercebeu do erro.

“O problema foi que isto estava a ser vendido online, tinha apenas uma imagem para tentar adivinhar o tamanho, não continha detalhes e não havia forma de perguntar. Não me importei. Sabia que ia ser grande, estimei três metros de comprimento e 1,5 de altura, mas acabou por ser muito mais alto”, contou ao The Sun.

A equipa que entregou a estátua demorou cerca de 40 minutos a instalá-la no jardim e a tarefa foi dificultada pela chuva, que acabou por tornar a estátua mais pesada, atingido cerca de duas toneladas.

A figura do carnotauro, uma espécie que viveu na América do Sul, era uma prenda de Natal de Andre para o filho de quatro anos, Theo, depois de este se ter apaixonado pela espécie ao ver o clássico da Disney “Dinossauro”.