Cliente de supermercado impede assalto de forma caricata

Um homem impediu a fuga de um ladrão, na cidade de Peachtre, no estado da Geórgia, nos EUA, quando este fugia da polícia depois de ter assaltado um supermercado da cidade.

Ao assistir à perseguição das autoridades, no parque de estacionamento, e com pouco tempo para agir, o homem teve a ideia de atirar o carrinho de compras na direção do ladrão.

Um método eficaz, que ficou registado nas câmaras de vigilância do supermercado.



A polícia conseguiu deter o suspeito e agradeceu a atitude do homem, no entanto, segundo o site do canal de notícias norte-americano FOX 5, deixou um aviso aos cidadãos para que "não se envolvam numa situação idêntica caso não se sintam confortáveis ou possam ficar perigo".