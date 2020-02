Noivo perseguido durante o casamento após revelações da primeira mulher

Um noivo foi perseguido e agredido durante o seu próprio casamento por uma multidão, depois da sua primeira mulher aparecer de surpresa na cerimónia para informar a noiva de que aquele homem já era casado com duas mulheres.

Asif Rafiq Siddiqi, na casa dos 30, foi empurrado e açoitado pela multidão depois da revelação. O noivo acabou escondido debaixo de um autocarro e teve mesmo de ser protegido por desconhecidos.

O caso aconteceu no Paquistão, onde a poligamia é legal. Um homem pode casar-se com até quatro mulheres, desde que obtenha o consentimento das mesmas, algo que Asif não cumpriu. O homem terá dito à primeira mulher que ia passar três dias à cidade indiana de Hyderabad, mas afinal estava a casar-se.

“Esta é a minha sogra e esta é a minha cunhada (…). Não sabias que ele era meu marido? Ele nem sequer pensou nesta criança inocente”, disse a primeira mulher de Asif à noiva.

Segundo a BBC, as revelações não ficaram por ali. A mulher de Asif contou ainda que o marido casou com a segunda mulher em segredo, em 2018, e que só foi informada do matrimónio por uma mensagem de telemóvel enviada pela nova mulher. Terá sido também a segunda mulher a informar a primeira deste novo casamento.

A polícia foi chamada ao local, acabando por socorrer Asif. À BBC, as autoridades informaram que não foi formalizada nenhuma queixa.