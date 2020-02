Primeiro encontro transforma-se em assalto a um banco

Na semana passada, um norte-americano foi condenado a cinco anos de prisão por, em dezembro de 2016, ter assaltado um banco à mão armada e agredido um polícia. Tudo aconteceu durante o primeiro encontro com uma rapariga que tinha conhecido online, e o homem obrigou-a mesmo a conduzir o carro na fuga.

Segundo a CBS, a mulher deu boleia a Cristopher Castillo depois de o ir buscar à casa dos pais no estado norte-americano de Rhode Island. O encontro, que começou com o homem a beber vinho dentro do carro, rapidamente se transformou num assalto a uma instituição bancária.

Castillo entrou no Bristol County Savings Bank com uma pistola dentro do casaco. O homem de 33 anos mostrou a arma ao funcionário, exigindo que este lhe entregasse a quantia de mil dólares (cerca de 922 euros) porque estava “muito mal” e precisava de dinheiro.

Assim que o bancário lhe entregou o dinheiro, Castillo voltou a entrar no carro e exigiu à mulher que o acompanhava que conduzisse. A mulher só parou quando viu um carro da polícia atrás do seu com as luzes ligadas.

O indivíduo de 33 anos foi acusado de assalto à mão armada e agressão a um membro das autoridades, depois de alegadamente lhe ter cuspido e dito que “a arma nem sequer está carregada”. A jovem que o acompanhava não foi acusada de qualquer crime.

Foi condenado na semana passada a cinco anos de prisão.