Mulher toca violino durante cirurgia para retirar tumor no cérebro

Dagmar Turner, uma violinista de 53 anos, tocou o instrumento ao mesmo tempo que estava a ser retirado um tumor do seu cérebro.

Aconteceu no King’s College Hospital, em Londres, Reino Unido. O objetivo era não afetar as regiões do cérebro responsáveis pela coordenação e movimentos delicados da mão de Dagmar Turner.

Antes da operação, a equipa médica pediu à paciente para tocar violino, para que pudessem identificar que áreas do cérebro estavam ativas quando ela tocava e quais eram responsáveis pelos movimentos e pela linguagem.

Dagmar Turner foi acordada da anestesia depois de lhe abrirem a cabeça e foi-lhe pedido que começasse a tocar violino. Ao mesmo tempo, os médicos retiravam o tumor que estava alojado no cérebro.

“Conseguimos remover mais de 90% do tumor e mantivemos o pleno funcionamento da mão esquerda”, contou o neurocirurgião Keyoumars Ashkan ao jornal britânico The Independent.

Dagmar Turner foi diagnosticada com um tumor no lobo frontal do cérebro em 2013, quando teve uma indisposição durante uma apresentação musical.

“O violino é a minha paixão. Só de pensar que podia deixar de tocá-lo, ficava de coração partido”, conta.

Dagmar Turner não é caso único

Em 2010, Roger Frisch, um violinista norte-americano, também foi submetido a uma cirurgia ao cérebro. E, tal como aconteceu com Dagmar Turner, Frisch foi operado enquanto tocava violino.