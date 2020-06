Macaco alcoolizado vai ficar em cativeiro o resto da vida depois de atacar 250 pessoas e matar uma

Kalua é um macaco que tem atualmente seis anos. O animal vivia em Mirzapur, uma cidade em Uttar Pradesh, com o proprietário, um oculista. Desde pequeno foi habituado a consumir carne e bebidas alcoólicas.

Quando o dono morreu, o animal deixou de ter acesso ao álcool e à comida e saiu para a rua à procura de alimento.

Numa dessas saídas, Kalua atacou pelo menos 250 pessoas e provocou a morte a uma. O animal foi acolhido por tratadores do Jardim Zoológico de Kanpur ,que acreditam que a abstinência de álcool levou à agressividade do animal.

“Ele esteve isolado durante uns meses e depois foi transferido para uma gaiola separada. Durante esse tempo não foram registadas alterações no seu comportamento, continuava tão agressivo quanto antes. Há três anos que o trouxemos para cá e agora decidimos que vamos mantê-lo em cativeiro a vida toda”, contou um funcionário do Zoo, Mohd Nasir, ao New York Post.