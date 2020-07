A imagem viral de um segurança que dispensa guarda-chuva para abrigar um cão

Um segurança da rede de supermercados Morrisons foi muito elogiado nas redes sociais, depois de ser fotografado a abrigar um cão golden retriever da chuva com um guarda-chuva.

A foto foi tirada do lado de fora do Morrisons, em Giffnock, no domingo de manhã, e publicada no Twitter.

Quando o mau tempo atingiu a Escócia, o segurança decidiu proteger o cão da chuva e protegeu o animal com um grande guarda-chuva.

O dono do animal já fez um agradecimento público ao seguranca Ethan.

O post recebeu mais de 23 mil gostos e muitos foram os comentários a elogiar o homem pela gentileza demonstrada.

Vários foram os utilizadores que pediram para o segurança ser aumentado.