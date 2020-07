O Hotel Dolce Hanoi Golden Lake, no Vietname, fez um esforço extra no que diz respeito a atrair os clientes durante a pandemia da Covid-19.

Banhado a ouro, no exterior e interior, o mais recente hotel de Hanoi, capital do país, abriu as portas com o objetivo de despertar a atenção dos clientes com um gosto mais requintado.

O hotel tem 260 quartos e uma noite custa cerca de 260 euros.

O Vietname, onde não foi registada nenhuma vítima mortal, contabiliza 355 casos de infeção pela Covid-19.