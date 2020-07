O desafio quase impossível de cumprir numa montanha-russa

A pandemia do novo coronavírus tem vindo a obrigar a uma nova normalidade em todo o mundo, e os parques de diversões não são exceção. No Japão, o “Fuji-Q Highland” reabriu no mês passado e lançou um desafio aos seus visitantes: não gritar nas montanhas-russas.

O cumprimento deste desafio não é obrigatório - ao contrário do uso de máscara - mas para ajudar a que seja cumprido os visitantes do parque de diversões são encorajados a fazer uma cara séria para a fotografia captada durante o percurso. O objetivo é reduzir a propagação de gotículas.

As fotos podem depois ser partilhadas nas redes sociais com a hashtag “#KeepASeriousFace” e as melhores serão recompensadas com entradas gratuitas no parque.

Impossível não gritar? Dois funcionários mostram como fazer...

Depois de lançado o desafio, foram várias as pessoas a reagir, dizendo ser impossível não gritar numa montanha-russa. Em resposta, dois funcionários do parque de diversões gravaram um vídeo onde andam na diversão em completo silêncio, do início ao fim da viagem.

No final do vídeo, que entretanto se tornou viral, aparece a mensagem “Por favor grite dentro do seu coração”.