Homem atravessa túnel em cadeira de rodas e causa longa fila de trânsito

Os automobilistas de Las Palmas na Gran Canária enfrentaram esta semana um forte engarrafamento num dos túneis mais movimentados da cidade. A notícia não seria novidade se não fosse pelo motivo: um veículo que não deveria andar naquele túnel.

De acordo com os media locais, os automobilistas estão mais do que habituados aos engarrafamentos no túnel Julio Luengo, mas esta segunda-feira foram surpreendidos quando deram de caras com um homem que decidiu atravessar a passagem numa cadeira de rodas elétrica.

O homem não só desrespeitou a proibição de circulação de peões no túnel, como ainda estava a circular na via da esquerda e sem luzes.

A situação obrigou as autoridades espanholas a intervir. A Polícia local escoltou o homem até à saída para evitar qualquer tipo de acidente.

O momento insólito chegou às redes sociais, onde muitos internautas reagiram. Uns pediram simpatia pela situação, outros exigiram que fosse multado por colocar não só a sua vida em risco, como as de outras pessoas.