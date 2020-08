Mulher dá à luz em pleno voo e batiza recém-nascido com nome especial

Uma mulher deu à luz num avião, enquanto estava a ser transportada para o hospital para o parto, no município de Anchorage, no estado norte-americano do Alasca. Para assinalar o momento, decidiu chamar ao filho “Sky” (Céu, em português).

O nascimento insólito aconteceu na madrugada de 5 de agosto, às 35 semanas de gestação, uma hora depois do avião ter levantado voo.

"Estava a ter contrações e não paravam, continuavam a ficar cada vez mais fortes, mas acharam que íamos conseguir chegar a tempo. Obviamente não fomos tão longe", contou a mãe, Chrystal Hicks, que já tem outros três filhos, à Associated Press.

Depois de aterrar, mãe e recém-nascido foram transportados para o hospital, onde o prematuro foi ligado a um ventilador por ter nascido um mês antes do previsto. Encontram-se os dois bem de saúde e deverão receber alta na próxima semana.